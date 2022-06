Aeroporto dell’Umbria, dieci le destinazioni servite dalla compagnia Ryanair

PERUGIA – L’ operativo estivo più grande di sempre per lo scalo di Perugia e in particolare da quando, 16 anni fa, Ryanair iniziò ad operare sull’ aeroporto internazionale dell’Umbria: sono ora dieci le destinazioni servite dalla compagnia, raddoppiando la capacità per l’ estate 2022 rispetto a quella del 2019, e oltre 50 voli settimanali al San Francesco d’ Assisi. Ryanair e la Sase, la società che gestisce l’ aeroporto, puntano così all’ obiettivo di 350.000 passeggeri e al possibile percorso per una futura base a Perugia, come è stato ricordato nel corso dell’ annuncio alla stampa. “Ryanair cresce ancora su Perugia – ha commentato Mauro Bolla, Country Manager Ryanair per l’ Italia – e in questo momento abbiamo dieci rotte, delle quali quattro nuove con Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna, e una previsione di traffico per il 2023 di 350.000 passeggeri”.

260 posti di lavoro

Il più grande operativo di Ryanair su Perugia, inoltre punta a creare circa 260 posti di lavoro nell’ indotto. “Con le istituzioni e i vari partner dell’ aeroporto – ha aggiunto Bolla – c’ è un buon rapporto. La presenza oggi anche della presidente della Regione è un segnale di dialoghi continui e costanti che hanno portato a risultati importanti”. “Stiamo lavorando ad un contratto per i prossimi cinque anni che ci permetterà di crescere con questa compagnia, la quale ci ha dato numeri incoraggianti sia per il 2022 che per il 2023, e che è la numero uno in Europa per voli ed aeroporti serviti” ha commentato il direttore dello scalo perugino Umberto Solimeno.