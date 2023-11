Aeroporto dell’Umbria da record: secondo in Europa per crescita del traffico

PERUGIA – Dopo essere stato collocato al terzo posto nel primo semestre del 2023, nel terzo trimestre l’aeroporto dell’Umbria sale al secondo posto tra gli scali europei con un traffico annuo sotto i cinque milioni di passeggeri in base al rapporto sul traffico dei voli aerei europei di Aci Europe. Lo fa “grazie ad una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019” sottolinea il San Francesco d’Assisi. Nel periodo di picco per i voli aerei in Europa il traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance di crescita negli aeroporti europei complessivamente solida, secondo Aci Europe. Riguardo agli aeroporti regionali viene sottolineato che quelli che servono destinazioni turistiche e si affidano a vettori low cost hanno registrato volumi di passeggeri superiori rispetto ai livelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019).