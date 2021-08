Aeroporto dell’Umbria, buone notizie a luglio passeggeri e voli in crescita

Raffronto Risultati positivi arrivano anche dai voli, che sono superiori a quelli contati nelle ultime due estati: nel mese appena archiviato nell’aeroporto San Francesco si sono contati 173 voli, mentre lo scorso anno ci si era fermati a 151 e nel 2019 a 146, con un incremento di collegamenti che si attesta oltre il 10 per cento per entrambi gli anni precedenti. Un bilancio positivo, questo di luglio, che dovrebbe ripetersi ad agosto. Insomma, primi segnali di ripresa per il sistema Umbria di cui l’aeroporto è parte integrante.