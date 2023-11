Aeroporto, anche in inverno il volo Ryanair Perugia-Cagliari

PERUGIA – All’aeroporto San Francesco d’Assisi la rotta da e per Cagliari di Ryanair diventa attiva per la prima volta in assoluto anche nella stagione invernale. Lo ha annunciato la compagnia aerea illustrando l’operativo inverno 2023 per lo scalo perugino. Sono previste, nel complesso, quattro rotte per Catania, Palermo, Londra e appunto Cagliari con voli previsti nei giorni di venerdì e domenica. L’aeroporto internazionale, che ha registrato un +188 per cento di utenti rispetto al pre-Covid, sta per toccare quota 500mila passeggeri. La sola Ryanair ha una previsione di oltre 430mila passeggeri per l’anno fiscale 2024 (+44% rispetto al precedente). Nel complesso, in 17 anni di operatività, la compagnia ha trasportato da e per Perugia 2,6 milioni di passeggeri.

Tra i primi aeroporti europei

I dati sono emersi durante una conferenza all’aeroporto, cui hanno partecipato Umberto Solimeno, direttore generale della società di gestione dello scalo umbro, Sase, e Mauro Bolla, country manager Ryanair. “La collaborazione ha portato frutti straordinari, Ryanair è una delle poche compagnie che cresce anno per anno”, ha osservato il direttore del San Francesco d’Assisi. Scalo che “in termini di crescita rispetto al 2019 è tra i primi aeroporti europei”. Sul futuro, Ryanair sta lavorando all’operativo estate 2024, ma “ancora è presto per dire se ci sarà una nuova rotta”, ha spiegato Bolla sottolineando comunque il “trend positivo” che si riscontra da tempo in termini di passeggeri. Riguardo alla struttura aeroportuale, entro i primi mesi del 2025 dovrebbe essere completato un progetto di ammodernamento. I banchi del check-in, come ha spiegato Solimeno, passeranno da 6 a 10 con raddoppio dell’area di consegna dei bagagli. Ci sarà anche “una piccola estensione del terminal” che “diventerà più fruibile”.