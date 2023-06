PERUGIA – È atterrato giovedì alle 15.55, proveniente da Olbia, il Boeing 737-800 di Aeroitalia che collegherà fino al 10 settembre prossimo l’Umbria ed il nord della Sardegna con due frequenze settimanali, programmate ogni giovedì e domenica. Il consueto ‘water cannon salute’ ad accogliere l’aeromobile ed i passeggeri in arrivo. Riempimento di circa il 70% in partenza con i passeggeri che, dopo il taglio del nastro, si sono imbarcati per raggiungere la Sardegna in appena un’ora di volo. Per festeggiare questo nuovo collegamento, il sedicesimo operativo da/per l’aeroporto internazionale dell’Umbria, Aeroitalia ha lanciato una nuova offerta con numerosi biglietti in vendita da 39,99 euro a tratta, tasse incluse. Per ulteriori informazioni: www.aeroitalia.com.