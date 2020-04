Adesso si pensa a quattro giorni di Festival di Spoleto a fine agosto

SPOLETO – Quattro giorni di Festival di Due Mondi dal 27 al 30 agosto. Questa l’idea del Consiglio di amministrazione della Fondazione che è tornato a riunirsi mercoledì pomeriggio in videoconferenza per decidere le sorti di Spoleto 63 dopo la sospensione per le date annunciate già lo scorso anno, ossia dal 26 giugno al 12 luglio. In una nota si legge che, inevitabilmente, il programma dovrà essere non solo ridotto rispetto a quello presentato a metà marzo, ma anche condensato dal direttore artistico Giorgio Ferrara, alla sua ultima edizione e a cui è stato prorogato il contratto fino al 31 agosto. In particolare, Ferrara avrà una decina di giorni per sviluppare una proposta, una sorta di piano di fattibilità, per l’edizione del Due Mondi condizionata dall’epidemia del Covid-19. L’ipotesi del Cda guidato dal sindaco Umberto De Augustinis è di mettere in scena il Festival in piazza Duomo, ma sarà da capire se nel programma di Spoleto 63 ci sarà anche spazio per i teatri. L’ultima parola spetta alla stessa Fondazione, in cui siede anche il Mibact, che dovrà quindi valutare e approvare con apposita delibera il progetto dei quattro giorni di Due Mondi a fine agosto.