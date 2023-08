Addio a Toto Cutugno: nel 1992 l’abbraccio di Terni con “Piacere Rai Uno”

MILANO – Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento attorno alle ore 16 del 22 Luglio Salvatore “Toto” Cutugno. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 7 Luglio ed era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Malato da tempo, le sue condizioni, come riferisce il suo manager Danilo Mancuso, si erano aggravate negli ultimi mesi.

Cantautore simbolo della scena musicale italiana dagli esordi nel 1976 col gruppo degli Albatros ad una importante carriera solista, è fra i nomi italiani più conosciuti all’estero, con oltre 100 milioni di copie vendute dei suoi dischi. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 1990 con “Insieme: 1992”, divenne popolarissimo in Europa che da allora cominciò girare senza più fermarsi, divenendo popolarissimo nel mondo russofono e non solo: ancora oggi è un simbolo fra gli immigrati italiani all’estero. Condusse anche l’edizione di Roma 1991, insieme a Gigliola Cinquetti, l’altra vincitrice (1964).

L’eterno secondo

La fama di eterno secondo fu rotta solo nel 1980, quando vinse Sanremo con il brano “Solo noi” (all’Eurovision approdò nel 1991 sempre da secondo, per rinuncia dei Pooh) e nel 2005 quando in coppia con Annalisa Minetti vince la categoria “Classic” con “Come noi nessuno al Mondo”, piazzandosi secondo assoluto.

Il suo più grande successo, ‘L’Italiano’, arriva nel 1983, che si piazza quinto a Sanremo ma diventerà la sua hit più conosciuta in tutto il mondo, uno status symbol dell’Italia all’estero. A Sanremo 1987 è nuovamente secondo con ‘Figli’ e firma anche altre tre canzoni, per Fausto Leali, Peppino Di Capri e i Ricchi e i Poveri. Ed è ancora secondo nel 1988 (‘Emozioni’), nel 1989 (‘Le mamme’) e nel 1990 (‘Gli amori’). Sono complessivamente 15 le presenze a Sanremo.

Ha scritto successi per tanti, da “Soli” per Celentano a “Noi ragazzi di oggi” per Luis Miguel, secondo nel 1985, sino alla musica di “Olympic Games”, che eseguita Miguel Bosè vince il Festivalbar 1980.

Scopre di avere un tumore alla prostata nel 2007, operandosi ed effettuando la terapia successiva. Torna in attività ma le conseguenze di quel cancro non lo lasceranno più in pace.

A Terni nel 1992

Dagli anni 90 ha alternato l’attività di cantante a quella di conduttore e fu in questa veste che a Terni girò nel 1992 al Politeama Lucioli alcune puntate del celebre programma “Piacere Rai Uno”, con Elisabetta Gardini e Gigi Sabani. In questo video di TeleGalileo potete vedere alcune scene.