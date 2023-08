Addio a Carlo Mazzone, il “Sor Magara” allenò anche il Perugia di Gaucci

ROMA– Si è spento nella sua casa di Roma Carlo Mazzone, storico allenatore detentore del record di panchine in serie A, ben 792. Aveva 86 anni.

Nato a Roma (tifoso romanista e in seguito calciatore e allenatore del club giallorosso), era stato il mentore di Pep Guardiola, che l’aveva avuto come tecnico a Brescia. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

In Umbria è ricordato per aver allenato il Perugia di Gaucci in serie A nella stagione 1999-2000, fra i pochi a concludere la stagione con il vulcanico patron romano. In quel Perugia, che concluse al decimo posto giocavano fra gli altri Mauro Milanese, Milan Rapajic, Marco Materazzi, Dimitri Alenichev, Nakata, Bisoli e Mazzantini.

Ma a livello nazionale è ricordato soprattutto per aver lanciato Totti: fu lui a farlo debuttare giovanissimo in serie A. Celebre il suo intercalare romanesco, da cui gli è derivato il soprannome di “Sor Magara” e altrettanto la sua corsa sotto la curva dell’Atalanta, quando il suo Brescia fu protagonista di una epica rimonta.

Il ricordo del Perugia

In una nota, il presidente Massimiliano Santopadre e tutto il Club biancorosso “piangono la scomparsa di Carlo Mazzone, per tutti Sor Carletto, decano dei tecnici italiani. Detiene il record di panchine in Serie A, con 792 partite (797, calcolando anche 5 spareggi), nonché il primato di presenze ufficiali in panchina, con 1278. Nella stagione 1999/2000 sulla panchina biancorossa e protagonista all’ultima giornata della sfida sotto il diluvio che costò lo scudetto alla Juventus. Alla sua famiglia, figli e nipoti le più sentite condoglianze”.