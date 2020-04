Marsciano, nonostante il divieto messa con 20 persone e comunioni: durissimo il sindaco

MARSCIANO– Incredibile ad Ammeto. Nella fraziome di Marsciano, come mostra il video del sito Marsciano7, il parroco don Andrea Rossi ha celebrato la Santa Messa della Domenica delle Palme con 20 persone, distribuendo anche la comunione, nonostante le prescrizioni per combattere il Coronavirus lo vietino. Fra l’altro in diverso momenti sarebbe anche mancata la distanza di sicurezza.

Sindaco duro. Il parroco si é difeso dicendo che si trattava di tutte persone autorizzate, fra lettori ed accoliti, cntore e opetatore tv (sette le comunioni distribuite, in mano) ma il sindaco Francesca Mele é durissima:

Sul tema è intervenuta anche Francesca Mele, sindaco di Marsciano: “Saranno ora le forze dell’ordine, a cui l’episodio è stato segnalato, a fare le opportune verifiche e, qualora si accerti la presenza di reati, a comminare le sanzioni previste dalla legge, a partire da quelle pecuniarie. Quanto successo rappresenta un comportamento comunque grave perché una delle ragioni della facilità di diffusione di questo virus è legata alla presenza degli asintomatici, ovvero soggetti che, pur in assenza di sintomi, sono inconsapevoli portatori del virus e possono infettare altre persone. Chi può dirci che tra i partecipanti a questa cerimonia non ci fossero persone asintomatiche? O peggio ancora persone che hanno violato la quarantena?”