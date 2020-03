Acquista online un cucciolo, ma viene truffata: scatta la denuncia per un 37enne

BASTIA UMBRA – A Bastia Umbra una donna è stata raggirata dopo che sul web aveva proceduto a concordare la cessione di un cucciolo per 500 euro, concordando col venditore la caparra di 200 euro. Una volta versata la prima parte, però, il fantomatico proprietario del cane ha fatto perdere completamente le proprie tracce. La vittima aveva il numero di telefono dell’uomo e dopo brevi ricerche in rete ha scoperto che da quel contatto cellulare erano state compiute diverse truffe. A quel punto è andata al commissariato di Assisi a denunciare tutto e gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che la carta prepagata era fittiziamente intestata a un cittadino straniero, ma in realtà in uso a un cittadino napoletano di 37 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio per i quali aveva scontato anche periodi in carcere. L’uomo è stato denunciato per truffa.