Acque Minerali d’Italia, ok dei creditori al concordato: si va verso la cessione del gruppo

TERNI – Parere positivo alla proposta di concordato in continuità presentata da Acque Minerali d’Italia, da parte di un’ampia maggioranza dei creditori.

A dare maggior fiducia alla proposta di concordato è stato l’accordo siglato dall’azienda con il fondo italiano Clessidra Restructuring Fund e il fondo americano Magnetar che, tramite un intervento finanziario di oltre 50 milioni, ne supporteranno il percorso di rilancio e sviluppo come nuovi azionisti insieme all’attuale proprietà. Segnatamente agli statunitensi andrà il 56% delle quote per 35 milioni, mentre a Clessidra il 24, per 15 milioni, con i Pessina che resteranno in società col 20%.

Nuovo direttore generale

“Durante il percorso concordatario la società ha intrapreso azioni di rifocalizzazione ed efficientamento e si è rafforzata con la recente nomina del direttore generale Alessandro Frondella, manager con ventennale esperienza nel settore delle acque minerali”, si legge in una nota. Oltre alla Sangemini, il gruppo, che ha mantenuto una posizione di rilevo tra i principali players del mercato, è presente nei canali HoReCa e Retail tramite altri importanti marchi tra cui Norda e Gaudianello. A Febbraio l’ufficializzazione del concordato, poi ci sarà da fare i conti con le istanze dei vari comuni.