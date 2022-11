ACQUASPARTA – In preda a un raptus prima ha sfondato il parabrezza dell’auto della ex fidanzata, poi prende a calci il portone di casa di un ragazzo. L’autore identificato dalle forze dell’ordine è un uomo di 37 anni residente ad Acquasparta, ma in questo periodo già arrestato e portato nel carcere di Terni per altri reati. A suo carico ora è scattata anche l’accusa di danneggiamento continuato. Secondo quanto emerge il trentasettenne si era convinto che la ex fidanzata e l’altro ragazzo, entrambi trentenni, avessero avuto una relazione sentimentale. Dopo le denunce sporte dalle vittime dei danneggiamenti, che ovviamente sospettavano dell’uomo, sono scattati una serie di accertamenti da parte delle autorità, che hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico del trentasettenne.