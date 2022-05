TERNI – Incidente stradale nella prima mattinata di domenica lungo la supestrada E45 nei pressi dello svincolo di Acquasparta, lungo un tratto interessato da lavori di rifacimento del manto stradale e dove si circola in doppio senso su un’unica carreggiata. L’impatto è avvenuto fra un autoarticolato e un’autovettura il cui conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni. Il tratto di E45 in cui è avvenuto l’incidente stradale è rimasto chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, per circa un’ora e mezza.