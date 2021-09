Acquasparta, cadavere carbonizzato trovato all’interno di un’ auto

ACQUASPARTA – Un cadavere carbonizzato non ancora identificato, ma presumibilmente di una donna, è stato trovato, nella notte, all’interno di un’auto in fiamme lungo la strada tra Acquasparta e Firenzola, nei pressi del bivio per Casteldelmonte. A individuare il corpo sono stati i Vigili del fuoco di Terni durante le operazioni di spegnimento. Sono in corso indagini per chiarire cosa sia accaduto e risalire all’identità della persona. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco la vettura era in fiamme a bordo strada e l’allarme dato da automobilisti di passaggio.