Achille Lauro ‘superstar’ al Gubbio Doc Fest con uno show tutto nuovo

GUBBIO – Alle date già annunciate dell’ ACHILLE LAURO SUPERSTAR TOUR si aggiungono quattro nuovi appuntamenti estivi per il cantante. C’è anche l’Umbria con il Gubbio Doc Fest, il 27 agosto. Le altre manifestazioni musicali sono l’Arabax Music Festival ad Arbatax, il Medita Festival a Taranto e il Summer Kings Festival a Pisa. Lauro porterà in scena anche a Gubbio quindi uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.