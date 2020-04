Acea si espande ancora a Terni: quattro nuovi impianti per trattare i rifiuti

Impianti Le società Ferrocart, Cavallari e Multigreen sono titolari di quattro impianti con una capacità autorizzata totale di oltre 145 mila tonnellate annue, e operano nelle province di Terni e Ancona svolgendo attività di selezione e recupero di carta, ferro, legname, plastica e metalli. Inoltre le società sono attive nella gestione della raccolta differenziata di scarti di produzione e imballaggi oltre che nello smaltimento di rifiuti, principalmente per conto di Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Plastica. Il valore economico dell’operazione, in termini di enterprise value per il 100% delle due società, è di circa 25 milioni di euro e le società saranno consolidate al 100% da Acea, con un contributo all’Ebitda previsto, su base annua, di circa 4,5 milioni di euro.