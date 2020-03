Accordo Lega Pro-Assocalciatori: per Ternana e Gubbio stop prolungato fino al 3 aprile

ROMA – L’ultima comunicazione ufficiale indicava il 20 marzo come data di ripresa degli allenamenti, con la prospettiva di tornare in campo subito dopo la prevista fine della quarantena, il 3 aprile. Ma adesso non sarà così. Ternana e Gubbio, come tutte le squadre di Lega Pro, torneranno ad allenarsi non prima del 3 aprile. Lo ha deciso il tavolo permanente, in videoconferenza sull’emergenza Covid-19 istituito fra Lega Pro e Assocalciatori, al quale hanno preso parte i presidenti Francesco Ghirelli e Damiano Tommasi, il vice presidente di Aic Umberto Calcagno, il segretario generale di Lega Pro Emanuele Paolucci e il direttore generale di Aic Gianni Grazioli.

L’altra decisione presa è che il campionato sarà portato a termine “auspicando che le condizioni sanitarie lo consentano, pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad uno scenario da monitorare con attenzione giorno dopo giorno in attesa delle indicazioni e dei provvedimenti delle Autorità”.

Decreto. “Il tavolo – si legge nella nota- si è già attivato per valutare e quantificare l’entità dei danni subiti e di quelli che nel prossimo futuro i club si troveranno ad affrontare. Non appena verrà pubblicato il testo del Decreto “Cura Italia”, il tavolo approfondirà e si confronterà sugli strumenti da porre in campo per fronteggiare questa situazione emergenziale. Lega Pro ed AIC hanno condiviso un percorso per affrontare insieme i sacrifici che la crisi richiederà”.