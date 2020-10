Aborto farmacologico, ora Tesei lavora a una nuova delibera

PERUGIA – Dopo le polemiche e l’intervento del ministro Speranza che ha corretto la precedente delibera ora la Regione sta “elaborando una nuova delibera per l’ interruzione volontaria di gravidanza”. Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei intervenendo alla trasmissione di Umbria Radio ‘Burattini senza fili’. Nei mesi scorsi l’ Umbria aveva introdotto il ricorso al regime di ricovero ordinario per l’ aborto farmacologico. Eliminato poi dalle linee guida emanate dal ministero della Sanità. “E’ fondamentale la sicurezza e la salute della donna – ha quindi detto ora Tesei -, per questo tenendo conto delle nuove linee guida manterremo comunque anche la possibilità del ricovero ospedaliero”.