Aborto farmacologico, la Regione cambia la delibera contestata

PERUGIA – La Regione ha approvato una nuova delibera per regolamentare l’aborto farmacologico. Eliminando in particolare l’obbligo di ricovero ordinario in ospedale ma mantenendolo come possibilità per la donna che può decidere anche di seguire il percorso in day hospital. La precedente decisione della Regione che annullava quella della passata amministrazione di centrosinistra, aveva suscitato molte polemiche e reazioni. Ad agosto il ministero della Salute aveva quindi pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico, che annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e allungano il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza. Accogliendo il parere del Consiglio Superiore di Sanità.