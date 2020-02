“Abbi cura di me”, a Perugia la presentazione del libro di Simone Cristicchi

PERUGIA – Per il nuovo appuntamento con il Circolo dei Lettori di Perugia arriva alla sala dei Notari il prossimo 18 febbraio alle ore 17.30 Simone Cristicchi con la peresentazione del suo romanzo, edito da San Paolo, “Abbi cura di me”, scritto insieme a Massimo Orlandi.

Raramente un protagonista delle scene e chi ne narra la vicenda trovano un’intesa creativa e profonda come è capitato nella stesura di questo libro a Cristicchi e a Orlandi: quest’ultimo ha raccolto confidenze, interpretato suggestioni e riportato dialoghi, rielaborando e riproponendo a sua volta, con personalissima creatività, la ricchezza di un percorso già originale. Personaggio che avrebbe potuto adagiarsi su una carriera che la sua genialità artistica gli permetteva in vari ambiti (dal disegno, alla musica, al teatro), il vincitore del Festival di Sanremo 2009 si è rimesso invece continuamente in gioco, sia nella vita che sul palco, spesso a fianco degli ultimi (siano essi i “matti” presso i quali ha anche prestato servizio, siano i minatori che riunisce in un coro costruendo una performance che gira l’Italia con un successo inatteso, siano i profeti incompresi come David Lazzaretti). Il suo approdo presso la Fraternità di Romena e altre realtà spirituali lo fa riflettere anche sulla questione più intima, e riannoda il suo percorso spirituale di cui l’omonima canzone presentata a Sanremo 2019 offre una sintesi formidabile. Questo libro racconta, emoziona, dibatte, provoca, e invita i lettori a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare: poiché «la vita è fragile» e siamo «in equilibrio sulla parola “insieme”». Un cammino umano e spirituale alla ricerca dell’essenziale da condividere nel terribile e meraviglioso quotidiano della vita.

Simone Cristicchi (Roma, 1977) è artista a tutto tondo: dopo aver maturato la passione per il disegno e il fumetto (è stato allievo del grande Jacovitti) e un amore per la canzone d’autore, con cui ha vinto prestigiosi premi tra cui spicca il Festival Sanremo, è autore e interprete di spettacoli teatrali cui la critica ha riconosciuto le stimmate dell’originalità e della profondità nel toccare temi che spaziano dalla narrazione storica, alla critica sociale, alla riflessione spirituale. Alcuni di questi spettacoli sono diventati libri pubblicati da Mondadori.