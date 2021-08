A Trevi “Gente distratta… in cerca di Pino Daniele”

TREVI – Al via il prossimo 13 agosto alle ore 21.00 a Villa Fabri di Trevi “Gente distratta… in cerca di Pino Daniele”, concerto omaggio al grande cantautore partenopeo.

“Il mare oggi è proprio un olio blu” è il terzo verso del celebre brano che Pino Daniele ha scritto nel 1991 ed è anche il brano che ha ispirato il nome della band I Gente Distratta. Un mare blu, limpido come una pennellata in un dipinto ad olio, blu come il cielo d’estate sopra Villa Fabri che fa quasi invidia alla luminosità degli affreschi al suo interno. I Gente Distratta cercano attraverso le note e la musica di onorare e ricordare uno dei più grandi talenti e maestri che il nostro paese abbia mai potuto conoscere, o meglio, abbia mai potuto ascoltare: Pino. Cantante e chitarrista delle strade di Napoli, amico di chi quelle strade le abita, narratore che ha saputo descrivere una città eterna come nessuno mai, con semplicità e sincerità, sorridendo di fronte un buon caffè. È tutto questo che i Gente Distratta cercano di mantenere nel tempo dal 2014. Immaginatevi quindi la musica e le melodie di Pino che inondano il ninfeo di Villa Fabri in una limpida serata d’estate, immaginate la Valle Spoletana che fa da sfondo alla maestosità della villa secentesca, immaginate il 13 agosto. La band è composta da: Paolo È Vivo (voce), Federico Labbiento (chitarre), Piero Ranucci (contrabbasso, basso), Damiano Rozzi (piano e tastiere), Daniele Natrella (batteria, percussioni), Luca Rizzo (sax).

Il concerto è curato e organizzato da MENTI ASSOCIATE, la nuova gestione del Complesso Museale di San Francesco e del Servizio Turistico di Trevi. I tickets sono acquistabili presso la biglietteria della mostra “Pepi Merisio. Gioco!” di Villa Fabri e del Complesso Musele di San Francesco o in prevendita su circuito Booking Events.