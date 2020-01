A Terni torna il raduno nazionale dei camperisti

TERNI – Non è una novità assoluta, perchè diversi anni fa ne fu organizzato uno, nello spiazzo a fianco del sottopasso che conduce al cimitero, ma è sicuramente particolare il fatto che a Terni torni, in occasione delle festività valentiniane, il raduno nazionale dei camperisti. Camper, caravan e roulotte si ritroveranno a Terni in un evento promosso dalla pro loco di Marmore dal 13 al 16 febbraio 2020. Sarà ovviamente anche una occasione per visitare la città.

Il programma: Giovedì 13 febbraio 2020, Aarrivo in mattinata e ingresso al parco Campacci di Marmore, sito nel belvedere superiore della cascata delle Marmore, sistemazione dei mezzi e registrazione presso il campeggio cascata delle Marmore. Accoglienza della pro Loco Marmore con omaggio di benvenuto e iscrizione al raduno nazionale. Pranzo libero. Visita del sentiero 5 “La rupe e l’uomo”, oggi museo di archeologia industriale (adiacente al campeggio) e del piccolo borgo di Marmore

Venerdì 14 febbraio 2020. Dalle 9.30 Partenza con pullman riservato per Terni: i partecipanti saranno dotati di una brochure dove trovare tutti gli eventi in programma in città per il santo patrono. Visita della basilica di San Valentino con adiacente fiera tradizionale di San Valentino. Pranzo libero. Ore 13.30 spostamento con pullman riservato al centro per visita della città di Terni, altri incontri ed eventi in calendario, Cioccolentino e tanto altro. Ore 19.30 Rientro con pullman riservato a Marmore per cena in ristorante tipico (facoltativa).

Sabato 15 febbraio 2020 Ore 10 Incontro di tutti i partecipanti presso parco Campacci e partenza con proprio mezzo per Piediluco, borgo che si affaccia sul lago ai piedi del monte Luco. Tour sul lago di Piediluco, imbarco battello con guida qualificata e aperipranzo.

Ore 14 Partenza per Arrone e visita della città con rientro per ora di cena.

Domenica 16 Febbraio 2020 Cascata delle Marmore e fine Raduno

Per informazioni: facebook.com/events/2472946826302062; www.prolocomarmore.it; stampa@prolocomarmore.it