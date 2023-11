A Terni è già Natale: si accende la stella di Miranda

TERNI- Fra le novità dell’amministrazione Bandecchi l’accensione in anticipo, già domenica 12 novembre, della stella di Miranda, con inaugurazione quindi delle iniziative matalizie. Accese anche tutte le luminarie in città, che quest’anno vedranno vedono illuminati anche i quartieri delle prime periferie, borgo Bovio e borgo Rivo.

Un Natale iniziato in anticipo e anche più lungo del solito visto che il clima di festa si protrarrà fino a San Valentino. Non è un caso, infatti, che il claim dell’evento è “Il Natale di San Valentino”. In piazza Europa sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, che verrà poi trasformato nel villaggio dell’amore in occasione di San Valentino.

L’interruttore lo ha premuto il vicesindaco Riccardo Corridore, dopo l’arrivo in Largo Frankl della staffetta della Amatori Podistica, animata anche da una decina di bambini che si sono aggiunti in corsa, al quartiere Cesure. Il sindaco Bandecchi, che aveva organizzato l’intro tra primi cittadini, invitando nella città di San Valentino i sindaci di Greccio e Assisi, non si presenta. Evento, “Sotto la stessa stella”, ideato per promuovere il commercio di prossimità, che non può dirsi riuscito: a nulla è servito l’atto di indirizzo rivolto ai negozianti: pochi hanno deciso di aprire. Bello invece il corteo storico che ha visto sfilare tanti figuranti in costume