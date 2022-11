A Terni è già campagna elettorale: il presidente delle Fere Bandecchi si candida a sindaco

TERNI – E’una sorpresa solo per chi non lo conosce, anche se forse precorre i tempi. Stefano Bandecchi si candida a sindaco di Terni. L’imprenditore livornese, cittadino onorario dallo scorso marzo, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a primo cittadino alle prossime elezioni amministrative, per provare a prendere il posto di Leonardo Latini, sindaco uscente, che quindi avrà sicuramente già il primo avversario dato che anch’egli annuncerà presto la ricandidatura. Il tutto verrà annunciato in una conferenza stampa lunedì alle 10 all’Hotel Garden. In un video su Instagram il presidente della Ternana, attuale segretario di Alternativa Popolare, il partito che fu di Alfano, aveva detto di voler presentare il partito e le liste che correranno intanto alle prossime regionali nel Lazio, dove si voterà per rinnovare il consiglio dopo le dimissioni di Zingaretti, eletto in Parlamento.

Mercoledì mattina invece è arrivato l’annuncio che sarà lui a correre a sindaco di Terni in prima persona. Una notizia che fra l’altro mette anche a tacere voci che lo volevano in corsa con un dirigente di Unicusano di origine stronconese.

Occhio al Terzo polo

Resta da capire ora cosa succederà all’interno del Terzo polo, col quale pare Bandecchi non avesse interrotto i rapporti nonostante la mancata candidatura in Senato: il filo diretto con Maria Elena Boschi di Italia Viva è sempre caldissimo, ma i renziani sul ternano stanno animando la rete dei CiviciX di Fora insieme ad Azione (che invece non vede di buon occhio Bandecchi) ed alcune realtà civiche locali. Un movimento civico in crescita, che sarà sicuramente presente alle elezioni ma che ancora non ha espresso un candidato. Si preannuncia una campagna elettorale frizzantina. E non si escludono sorprese.