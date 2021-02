Sentenza del Tar riapre i centri estetici anche in zona rossa: “Erogano servizi alla persona”

PERUGIA – Si cambia e riaprono i centri estetici in zona rossa. Lo ha deciso il Tar del Lazio accogliendo un ricorso presentato da un centro estetico di quella regione, che ha impugnato il Dpcm del 14 gennaio scorso, nella parte in cui ne disponeva la chiusura in zona rossa. Per i giudici amministrativi, invece, i centri estetici vanno equiparati alle altre attività, come i parrucchieri, a cui è stato consentito di aprire perché erogano servizi alla persona.