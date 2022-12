A Sassari il Gubbio va in bianco: finisce 0-0 fra i Lupi e la Torres

GUBBIO. Finisce a reti bianche a Sassari fra Torres e Gubbio. Scappini, derutese ex Ternana è pericoloso subito con un destro dal limite che sfiora il palo. Ci riprova mandando fuori al 27′ dopo una serie di azioni pericolose ma infruttuose dei suoi. Al 34′ Masala pennella una punizione in area, Antonelli manca un rigore in movimento e calcia alto di destro. Al 38′ spunto di Diakite che al limite va via in anticipo su Signorini e crossa in area dove a rimorchio Livierocalcia al volo in spaccata ma spedisce a lato. Il Gubbio si accende nel finale di primo tempo con Vazquez che ad un metro dalla porta si fa anticipare in angolo da Dametto.

Nella ripresa, Gubbio più convincente. Lupi pericolosi prima con Bulevardi, anticipato da Dametto. Al 16′ scambio Bulevardi e Semeraro in area, con quest’ultimo che prova il tiro da posizione defilata ma si salva in angolo Salvato. Il rosso a Morelli per un braccio alto su Samuele Pinna. manda in difficoltà la formazione di Braglia che comunque con uno spunto nel finale: al 44′ colpo di testa di Dametto con la palla che fiora il palo. Sul capovolgimento di fronte, lancio lungo di Di Gennaro con sponda di testa di Bontà che lancia in porta Mbakogu ma solo davanti al portiere gli calcia addosso e Salvato si salva con i piedi. Al 51′ grandi proteste sassaresi per un presunto contatto in area tra Dametto con Redolfi, ma l’arbitro fa proseguire tra la contestazione veemente dei sassaresi, ne fa le spese il preparatore dei portieri Pinna allontanato dalla panchina per proteste.

Il tabellino

Torres (4-4-2): Salvato; Ferrante, Antonelli, Dametto, Girgi (27′ st Pinna R.); Campagna (21′ pt Pinna S.), Lora, Masala (27′ st Gianola), Liviero; Diakite (17′ st Luppi), Scappini (27′ st Sorgente). A disp.: Carboni, Garau, Suciu, Bonavolonta, Carminati, Tesio, Lisai, Teyou. All.: Greco.

Gubbio (3-4-1-2): Di Gennaro; Redolfi, Signorini, Portanova; Morelli, Rosaia (30′ st Bontà), Bulevardi (30′ st Toscano), Semeraro (22′ st Corsinelli); Arena (35′ st Vitale); Vazquez (1′ st Spina), Mbakogu. A disp.: Meneghetti, Francofonte, Di Stefano. All.: Braglia.

Arbitro: Bonacina di Bergamo (Bocca di Caserta e De Angelis di Roma 2); quarto uomo: Cherchi di Carbonia.

Note: Espulsi: 43′ st Morelli (G) per somma di ammonizioni. Allontanato al 51′ st preparatore dei portieri Pinna T. (T) per proteste. Ammoniti: Girgi (T), Masala (T), Lora (T). Angoli: 5-9. Recupero: 3′ pt; 6′ st.