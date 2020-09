A SAN SISTO HA APERTO IL NUOVO NEGOZIO COOP CENTRO ITALIA

REDAZIONALE

Il punto vendita, ad insegna Incoop, ideato e sviluppato per la spesa quotidiana rappresenta, per le sue caratteristiche peculiari, una novità rispetto a tutti gli altri negozi della Cooperativa e si integra perfettamente con lo storico supermercato Coop del Centro Commerciale “Il Triangolo”

È stato aperto questa mattina nel quartiere di San Sisto a Perugia, in via Santa Caterina da Siena, il nuovo negozio del Gruppo Coop Centro Italia.

Subito dopo l’apertura, avvenuta senza particolari eventi per il massimo rispetto delle attuali misure di sicurezza anti COVID, i soci Coop e i clienti hanno potuto scoprire un punto vendita nuovo, diverso rispetto a tutti gli altri negozi a insegna Incoop della Cooperativa.

Vicinanza, comodità, velocità sono infatti i concetti chiave alla base del nuovo negozio, complementare allo storico punto vendita Coop del Centro Commerciale “Il Triangolo” più adatto per la “grande” spesa settimanale, che avvicina ancora di più Coop Centro Italia al territorio e alle persone che lo abitano per rispondere in maniera più attenta e puntuale alle loro esigenze.

Nel nuovo Incoop di San Sisto infatti tutto è pensato per rendere il tempo di acquisto più proficuo attraverso un assortimento facile, ideale per la spesa quotidiana, caratterizzato da una proposta incentrata sulla convenienza e sulla qualità del prodotto a Marchio Coop e su tanti prodotti freschi e freschissimi delle aziende del territorio.

Ad esempio il reparto ortofrutta offre tutti i giorni frutta e verdura di stagione con consegna quotidiana, con la massima attenzione alla valorizzazione dei fornitori umbri, per un’economia sostenibile che fa guadagnare il territorio ed il pianeta. In forneria è possibile trovare il pane fresco locale e pizze che vengono sfornate più volte al giorno. Anche nella gastronomia è il territorio a farla da padrone con un ampio assortimento di salumi e formaggi tipici del territorio, prodotti da aziende umbre.

Altro fulcro centrale nell’offerta del nuovo punto vendita è rappresentato dai prodotti a marchio Coop, che garantiscono convenienza, sicurezza e italianità in ogni reparto: convenienti, perché consentono di risparmiare fino al 30% rispetto agli analoghi prodotti di marca; sicuri, perché rispettano rigide regole di produzione e di formulazione o limitano alcuni ingredienti o definiscono limiti da rispettare per taluni contaminanti; italiani, perché l’83% dei produttori dei prodotti Coop è italiano.

Nel nuovo negozio un’attenzione particolare è dedicata anche al mondo della scuola, con una vasta scelta di prodotti per la cancelleria. È possibile inoltre trovare una selezione di tutto ciò che non può mancare in casa, dal mondo dei casalinghi, utili in cucina o per la pulizia della casa, a quello del fai da te e dell’auto.

Il negozio Incoop di San Sisto è stato realizzato utilizzando le migliori tecnologie in riferimento al rispetto ambientale sia dal punto di vista strutturale che di macchinari, ad esempio:

– l’illuminazione del punto vendita è garantita da lampadine a led a bassissimo consumo energetico;

– vengono utilizzati gas refrigeranti di nuova generazione;

– sono stati chiusi murali e vasche dei surgelati per non disperdere il freddo e risparmiare energia.

Vicinanza, convenienza e attenzione al territorio e all’ambiente che sono state apprezzate anche dall’Assessore al Commercio e allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e dal Consigliere Comunale Federico Lupatelli, durante la visita al negozio effettuata insieme al Presidente di Coop Centro Italia Antonio Bomarsi.

Presenti anche il rappresentante della Caritas di Perugia Luigi Palazzoni, numerosi componenti delle Sezione Soci Coop di Perugia e alcuni Consiglieri di Amministrazione di Coop Centro Italia.

Il nuovo punto vendita che rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 13.45 e dalle 16.30 alle 20.00 (giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre il punto vendita sarà aperto con orario continuato – domenica 13 sarà aperto dalle 8.00 alle 13.00) si affianca allo storico supermercato Coop del Centro Commerciale “Il Triangolo” recentemente ristrutturato: investimenti tutt’altro che scontati in questo periodo storico che testimoniano ancora una volta la vicinanza e la presenza di Coop Centro Italia sul territorio.