A Perugia un ‘Virtual Day’ targato ABA tra arte e musica

PERUGIA – Un insieme di performance live, videoarte, virtual tour, cortometraggi, approfondimenti dedicati al fashion, al design, alla pittura, alla scenografia, alla grafica prenderanno il via il prossimo 9 giugno alle ore 18.00 con Virtual Day, promosso dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. L’appuntamento vedrà uno speciale contributo di Mariano Di Vaio incentrato sul suo progetto e-commerce e brand NOHOW, legato alla presentazione in anteprima di una tesi sulla comunicazione visiva e audiovisiva per la stessa azienda, grazie all’opportunità offerta con uno stage. E tanta musica live mix con Dj Chiskee, fondatore del Party Bounce (l’evento itinerante di riferimento per tutta la scena dei club) che in “Sunset Dreaming” si alternerà alla consolle con Dj Fab (Friday I’m in Rock), con cui ha di recente creato insieme la piattaforma www.futura.fm

L’iniziativa online (in diretta social sulla pagina Facebook dell’Accademia) dedicata all’orientamento ha come protagonisti gli studenti (ed ex studenti) con le loro opere, i loro progetti, le loro testimonianze, insieme ad altri giovani artisti. Si parlerà, dunque, di progettazione artistica per l’impresa e delle relazioni con il territorio, del valore aggiunto della creatività, delle forme dell’arte tra tradizione e nuovi linguaggi. Tutto condito da animazioni e progetti grafici capaci di dialogare con un pubblico di aspiranti matricole.

Progetto L’evento sarà anche occasione per lanciare il progetto “ABAONLIFE”, mutuando il neologismo coniato dal filosofo Luciano Floridi per rappresentare la nuova condizione umana nell’era del digitale. Un appuntamento fortemente sostenuto dal direttore e dal presidente, rispettivamente il professor Emidio De Albentiis e l’avvocato Mario Rampini, il conservatore dei beni, Giovanni Manuali e tutto il Cda. A fare da cornice saranno varie location della sede principale della “Vannucci”, incastonata nel complesso di San Francesco al Prato, a due passi dalla succursale Polo Santa Chiara, del quale sarà presentato il progetto della nuova segnaletica elaborato attraverso un laboratorio didattico con gli studenti. Un evento atteso in vista delle iscrizioni per il nuovo anno accademico di quella che ad oggi rappresenta una delle istituzioni di Alta Formazione artistica più attive e dinamiche dell’Italia centrale, che guardando alle nuove opportunità per il mondo del lavoro, tra le sue Scuole ha inserito anche un triennio di moda; si è appena concluso il primo anno di Fashion Design, il primo e unico corso in Umbria a livello universitario nell’ambito appunto della moda, accreditato dal Ministero dell’Istruzione.

#ABAONLIFE è un progetto coordinato dalle professoresse Elisabetta Furin e Lucilla Ragni, con la consulenza e supervisione del prof. Moreno Barboni, la regia delle produzioni video originali e del “Virtual tour” a cura del prof. Davide Vasta, video maker e fotografo; la regia della diretta Facebook è affidata a Stefano Massoli, la conduzione a Maria Mazzoli, ufficio stampa dell’Accademia. Art direction: prof. Paul Robb; Type and Motion design Tommaso Calderini.