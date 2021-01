A Perugia tutti pronti a salire sulla Moto Befana

PERUGIA – Al via oggi (4 gennaio) a Perugia – con partenza da Pian di Massiano – la 24esima edizione della Moto Befana che quest’anno si terrà in modalità “ridotta“ nel pieno rispetto delle norme anti covid. e delle limitazioni derivanti dai DPCM del Governo e delle Ordinanze regionali e sindacali.

Durante le scorse edizioni il ricavato delle iscrizioni veniva donato a soggetti del terzo settore impegnati nell’assistenza a disabili ed anziani. In questo 2021, in considerazione delle difficoltà e l’impossibilità di organizzare il tradizionale evento, la Moto Befana andrà comunque a rappresentare un momento di gioia e “tradizione” per il capoluogo umbro, regalando le calze offerte dalla Perugina Nestlè ai bambini ricoverati presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, ai militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’ospedale da campo, ai bambini ricoverati al Centro per la vita Daniele Chianelli e al Comando di Polizia Locale a Madonna Alta.

Saranno presenti all’evento – promosso da Associazione Motoincontro Fabio Celaia, Entrophy Motorbike, Moto SOS Protezione Civile e la E21, patrocinati dal Comune di Perugia – e in moto sia l’Assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli che l’Assessore alla Sicurezza, Luca Merli.