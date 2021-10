A Perugia la domenica si va a teatro con tutta la famiglia

PERUGIA – Dopo il successo riscosso dal cartellone estivo, al Teatro di Figura di Perugia torna la magia del Teatro, soprattutto per i bambini e le famiglie, con una rassegna teatrale nazionale di spettacoli su misura per piccoli ospiti. “La nostra voglia è tanta – fanno sapere da Tieffeu – e per il nostro pubblico di grandi e piccini abbiamo pensato a un cartellone molto ricco rivolto alle bambine e ai bambini desiderosi di divertirsi“.

Il programma andrà in scena le domeniche pomeriggio dal 17 ottobre al 26 dicembre 2021 e dal 9 gennaio ad 3 aprile 2022, sotto la direzione artistica di Mario Mirabassi, con ben 22 spettacoli per famiglie rappresentati dalle migliori compagnie di Teatro di Figura e per Ragazzi della scena italiana. La prima parte della stagione, che si svolgerà fino a dicembre, avrà in programma 10 spettacoli, che vanno dai burattini alle marionette, dai pupazzi all’attore, tratti in particolare da fiabe classiche o da storie originali e attuali in cui il bambini si identificano.

Si inizia domenica 17 ottobre alle ore 17.30 con Fiabe al telefono, omaggio a Gianni Rodari della Compagnia Tieffeu. Sul palco, uno spettacolo di pupazzi e attori con la regia e la scenografia di Mario Mirabassi, le figure di Ada Mirabassi, le musiche di Adriano Bertuzzi, con Ingrid Monacelli e Claudio Massimo Paternò. Lo spettacolo molto vivace e colorato, comico e divertente, si svolge in una scenografia che sembra una grande casa di bambole, dove vive una famiglia come tante, affronta un tema di grande attualità e molto diffuso tra i bambini di oggi: l’attaccamento morboso ai telefoni cellulari. È anche una proposta possibile di cosa si può fare per superare questa dipendenza digitale, attraverso l’uso corretto della fantasia.

Prenotazioni: 075 5725845