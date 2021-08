A Perugia la Coppa di Euro 2020, Gravina: “Il calcio investa sui giovani italiani”

PERUGIA – Comincia da Perugia il tour della Coppa dell’Europeo. L’iniziativa in concomitanza della visita del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha incontrato istituzioni e rappresentanti del movimento dilettantistico umbro.

Il trofeo, conquistato dalla Nazionale l’11 luglio a Wembley, è esposto nella sede del Cru (Comitato regionale Umbria) nel quartiere di Prepo, dove il numero uno della Figc è stato accolto dal presidente Luigi Repace.

“Da qui la Coppa avvia il suo tour – ha detto Gravina – poi sarà esposta nel museo del calcio a Coverciano, poi Firenze, Reggio Emilia e via di seguito. La coppa non è della Figc ma degli italiani, è giusto dare la possibilità di essere vicini al loro trofeo”.

“Oggi è una giornata importante, di studio e confronto per quanto mi riguarda”, ha detto ancora Gravina, spiegando di essere a Perugia per “incontrare il Comitato umbro ed i responsabili delle società di questa regione per raccogliere riflessioni, per me motivo di conoscenza delle esigenze della base del calcio italiano. Vanno raccolte e trasformate in progetti”, ha aggiunto

Gravina. Ovviamente il presidente Figc ha parlato della situazione del calcio attuale, con riferimento alla recente partenza di Cristiano Ronaldo, rilanciando il valore dei giovani calciatori italiani. “Qualche campione è andato via, ma non dobbiamo essere preoccupati”, spiega, aggiungendo che che “qualche società può essere un po’ più attenta nel valorizzare e nell’investire su questo patrimonio giovanile”.

Quello dei giovani è un tema su cui punta molto Gravina. Nella visita a Perugia ha ricordato che con la pandemia se ne sono allontanati dal movimento sportivo 245mila. “Impiegheremo anni – ha osservato – per recuperarli. Bisogna responsabilmente lavorare e coinvolgere, far capire a società e ragazzi che il nostro mondo è un mondo che mette insieme, che dà la possibilità di condividere. La Federazione investirà moltissimo, metteremo a disposizione risorse e faremo una campagna di informazione mirata per far riavvicinare i giovani allo sport e al calcio”.

Maglia alla Tesei Alla presidente della Regione è stata consegnata la maglia della Nazionale. La Tesei ha ricordato quella del trionfo europeo come una “giornata veramente straordinaria. Abbiamo creduto soprattutto nello spirito di squadra che ha dimostrato la Nazionale”. Durante l’incontro istituzionale sono stati affrontati temi legati agli sport dilettantistici “che svolgono un ruolo essenziale nella società”. “Come Regione – ha aggiunto Donatella Tesei – li abbiamo sostenuti nei momenti difficili e continueremo, perché i giovani hanno bisogno di tornare a praticare sport a tutti i livelli”. Su un possibile ritorno della Nazionale nel capoluogo umbro, la presidente Tesei ha detto che è stato un tema “non affrontato” ma “direi che non si può escludere”.