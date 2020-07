A Perugia ‘Contagio d’allegria’: ecco il programma di ‘Destate la notte’ tra musica

PERUGIA – Musica, mostre, cinema, spettacoli e intrattenimento, dedicato anche ai bambini, in centro e nelle frazioni. Martedì a Perugia a Palazzo della Penna è stato presentato il programma di ‘Destate la notte’, il cartellone di eventi che andrà avanti fino a settembre. Un fatto di per sé non scontato come ha sottolineato l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano nel corso della conferenza stampa alla quale ha partecipato anche quello al Turismo Gabriele Giottoli. “Fino a un mese fa – ha detto Varasano – per diverse ragioni, dal bilancio di previsione non ancora approvato alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, il progetto appariva un’ipotesi remota. Oggi, al contrario, siamo in grado di presentare un programma articolato, ricco e vario, ma ancora aperto a ulteriori modifiche e miglioramenti”.

Lo slogan scelto è ‘Contagio d’allegria’ perché “è legato al fortissimo desiderio da parte di tutti di tornare a stare insieme nel pieno rispetto, evidentemente, delle regole imposte dall’emergenza sanitaria”. Per quanto riguarda il cinema oltre a quello all’aperto al Frontone ci sono le proiezioni itineranti, mentre parlando di musica ci sono conferme come Musica dal mondo, i concerti all’alba e al tramonto, a cura di Umbria Ensemble, che si snoderanno tra i giardini Carducci (16 e 23 agosto) e Monte Ripido (24 luglio, 4 e 30 agosto) e la lirica, con la Tosca in programma il 28 agosto al Frontone.

Il programma Per quanto riguarda i bambini ci sono Figuratevi, all’Arena del borgo bello, in via del Cortone, e rappresentazioni teatrali a Pian di Massiano. Tra le novità ‘Art monster’, mostra dedicata all’arte contemporanea in programma dal 6 agosto all’11 ottobre a Palazzo della Penna; il giorno dopo invece partirà ‘Jazz in august’, una mini edizione di Umbria jazz voluta in particolare dall’amministrazione comunale. In conclusione l’assessore ha messo l’accento sulla volontà di ripartire e sulle principali difficoltà affrontate per mettere insieme il cartellone, ovvero le limitazioni legate all’emergenza, le poche risorse e la paura delle persone. “Tanti Comuni italiani – ha chiuso Varasano – si sono arresi rinunciando a offrire la rassegna di eventi estivi; a Perugia questo non è successo e ne siamo a diritto orgogliosi”.