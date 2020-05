A passeggio in centro con i figli ma con la cocaina in tasca

CITTA’ DI CASTELLO – A passeggio con i propri figli trasportando al contempo alcune dosi di cocaina. Per questo una 35enne è stata denunciata giovedì dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La donna, di origini nordafricane ma residente ormai da molti anni nel comune tifernate, era entrata da alcuni giorni nel mirino dei militari, che durante una serie di controlli in centro hanno deciso di fermarla. La 35enne, che stava camminando coi suoi figli (tutti minori) aveva con sé sei dosi di cocaina nascoste nella biancheria intima. La donna è stata quindi denunciata a piede libero e al termine del processo le potrebbe essere inflitta una pena fino a quattro anni di reclusione.