A Norcia un’estate sotto il segno della grande musica e dello spettacolo

NORCIA – Presentato ieri (29 luglio) il calendario dell’Estate Nursina 2020 con un cartellone ricco di iniziative a ingresso libero organizzate dal Comune di Norcia, che prenderanno il via nel prossimo mese di agosto nella città di San Benedetto.

“Un programma di eventi per le famiglie che abbiamo iniziato a pensare già durante il lock down, quando sembrava quasi una chimera poter pianificare degli eventi – ha spiegato l’assessore alla Cultura e Turismo, Giuseppina Perla – La nostra Comunità in questi anni ha data ampia dimostrazione di saper reagire, fronteggiando l’emergenza post sisma e recentemente il coronavirus. In un’estate sicuramente diversa dalle altre Norcia c’è da protagonista. Nel cartellone sono presenti diversi nomi prestigiosi del panorama musicale italiano, come Simone Cristicchi la sera di ferragosto (il 15) e Samuel, frontman dei Subsonica (il 22). Avremo anche Daniele Silvestri il 13 agosto, unico spettacolo a pagamento, che si esibirà a Cortigno nell’ambito del festival Suoni Controvento. Avremo quattro serate di cinema in piazza con proiezioni di film di successo come “Il Marchese del Grillo”, in omaggio ad Alberto Sordi nei sui 100 anni dalla nascita e film di animazione come Toro Ferdinand”. In occasione di questa proiezione sarà presente in piazza la scultura ufficiale realizzata dall’artista folignate Stefano Emili commissionata dalla 20th Century Fox Animation, in occasione della promozione in Italia del film. “Un omaggio che ci fanno i nostri amici del Carnevale di Sant’ Eraclio di Foligno che sicuramente farà felici i bambini e perché no, anche i più grandi. Avremo poi il teatro – prosegue Perla – con gli spettacoli promossi dal Tieffeu, nell’ambito dell’iniziativa Figuratevi in Valnerina che torna dopo il successo dello scorso anno e il Teatro Stabile dell’ Umbria con il quale riannodiamo il filo interrotto con la stagione teatrale 2020. E’ particolarmente significativo far partire il cartellone degli eventi proprio con un anteprima nazionale “Su con la vita”, con Maurizio Micheli sabato 1 agosto e Riccardo Rossi il 14, la vigilia di ferragosto”.

Spazio poi anche alla grande musica classica con l’omaggio a Ennio Morricone (il 18) e il concerto “Due Tenori e un violino” nell’ambito del progetto “Omaggio all’ Umbria” (il 28). Il cartellone proseguirà anche nei primi giorni di settembre con la Marcia Jazz (il 2) e la partenza di una tappa da Norcia della prestigiosa corsa ciclistica Tirreno-Adriatico (il 10)

“L’amministrazione comunale – ha concluso l’Assessore – ha messo in campo ogni iniziativa per poter passare un’estate insieme e in assoluta sicurezza, rispettando le accortezze richieste dalla normativa vigente e la distanza interpersonale. Non resta che augurare a tutti buon divertimento. Vi aspettiamo a Norcia”.

QUI per il programma dettagliato.