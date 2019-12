A Norcia il 2020 inizia sotto il segno del teatro

NORCIA – Ha preso il via questi giorni la campagna abbonamenti per la Stagione di Prosa di Norcia promossa dal Teatro Stabile dell’Umbria che si svolgerà presso il Centro di Valorizzazione.

In una nota l’assessore alla Cultura del Comune Giuseppina Perla sottolinea come l’organizzazione della stagione teatrale, in collaborazione con il TSU, testimoni “la nostra ferma determinazione di rilancio della nostra comunità non solo dal punto di vista materiale ma anche culturale. Anche nei momenti di difficoltà non ci siamo mai fermati, cercando di dare seguito a tutte quelle attività che scandivano l’anno e il Cartellone teatrale era e resta ben inserito tra queste. Siamo orgogliosi dunque di poter presentare anche questa stagione e fare in modo che la città possa continuare a mantenere il legame con il teatro, con l’auspicio che le compagnie possano tornare a calpestare quanto prima il palco del Teatro Civico”.

L’inaugurazione, domenica 19 gennaio alle ore 18.00, è affidata a Edoardo Sylos Labini, artista molto legato alla città di Norcia, che in questa occasione porta in scena 1919 Fiume – Città di arte, di vita, il racconto della straordinaria impresa che cento anni fa vide protagonisti giovani rivoluzionari di tutta Europa, guidati dal poeta soldato Gabriele d’Annunzio, il Vate degli italiani. Una pagina di storia sorprendente, spesso dimenticata, ma che oggi è più attuale che mai. Novanta minuti di aneddoti, immagini, emozioni.

Domenica 2 febbraio alle ore 18.00 sarà la volta di A 2 passi, uno spettacolo poetico e raffinato di Micro Teatro Terra Marique e Rakurs Teatro ispirato dal lavoro degli artisti futuristi. Una storia evocativa che narra gli affetti e i risentimenti di una coppia di attori durante la loro ultima rappresentazione.

Venerdì 6 marzo alle ore 21.00, in occasione della Giornata internazionale della donna, a Norcia un’ospite d’eccezione, Monica Guerritore. L’artista porta in scena Dall’inferno all’infinito, percorso emozionante attraverso le parole di Dante e di altri grandi autori come Morante, Pasolini e Valduga. Uno spettacolo che sta ottenendo ovunque un grande successo di critica e pubblico.

Giovedì 16 aprile alle ore 21.00 un’altra straordinaria interprete della scena italiana, Simona Marchini, sarà protagonista di Croce e delizia signora mia. Sul palco il racconto, attraverso uno speciale omaggio a Giuseppe Verdi, tre storie appassionanti​ “Traviata”, “Rigoletto” e “Trovatore”, la cosiddetta trilogia popolare. Con la sua consueta verve ironica ed elegante non mancherà di conquistare il pubblico in una serata all’insegna del divertimento e della bella musica.

A chiudere la stagione (data ancora da definire), arriva un attore umbro particolarmente amato dal pubblico, Marco Bocci. L’artista ha aderito con entusiasmo alla richiesta di una sua presenza nel Cartellone di Norcia e per l’occasione leggerà un testo che aveva da tanti anni nel cassetto, Rosso, una storia intima e poetica, che si dipana attraverso i pensieri di un uomo appena diventato padre. Una situazione divertente e spiazzante, che Marco Bocci ci racconterà con delicatezza e ironia.

“Siamo molto felici di contribuire alla realizzazione della Stagione di Prosa di Norcia – dichiara il Direttore dello Stabile Nino Marino – il teatro è un’occasione molto importante per la città, un momento d’incontro per l’intera comunità e un’opportunità unica per condividere riflessioni, divertimento ed emozioni”.