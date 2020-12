Bloccati a Natale con oltre un etto di droga: due giovani in manette

FOLIGNO – Prima fermati e poi arrestati. Due giovani sono stati bloccati dai carabinieri dei Bevagna la sera di Natale con più di un etto di hashish. Quando sono stati avvicinati dai militari i due giovani, uno di 21 anni e l’altro di 22 a bordo di una macchina, hanno accelerato per provare ad allontanarsi, ma la fuga è stata breve e sono stati fermati. Entrambi hanno manifestato palese nervosismo durante il controllo dei militari dell’Arma, che li hanno perquisiti e passato al setaccio l’utilitaria su cui viaggiavano.

Accertamenti Dagli accertamenti è spuntato un panetto da cento grammi di “fumo”, tre bustine contenenti otto grammi complessivi sempre di hashish e altre due bustine con undici grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata insieme ai 900 euro che i due giovani avevano in tasca, ma i carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione anche nella loro abitazione. Qui, a casa di uno dei due, è spuntato un bilancino di precisione e altri due grammi di “erba”, mentre l’appartamento di famiglia dell’altro è risultato “pulito”. A carico di entrambi, però, è scattato l’arresto per spaccio, con la procura di Spoleto che ha autorizzato gli arresti domiciliari in attesa della convalida avvenuta a Santo Stefano.