A Montefalco una tavola rotonda sui Distretti Rurali con Confagricoltura

MONTEFALCO – Si terrà il prossimo 17 luglio a partire dalle ore 15.00 la tavola rotonda dal titolo “Distretto Rurale, dalla competizione dei singoli alla competizione dei territori”, promossa da Confagricoltura Umbria e a Marco Caprai dell’azienda agricola Arnaldo Caprai per fare il punto sul nascente Distretto Rurale dell’Umbria Orientale e per analizzare le prospettive di sviluppo e contribuire alla progettazione di uno strumento che sarà centrale nelle prossime scelte di politica agricola comune. I Distretti Rurali sono infatti una risorsa dalle grandi potenzialità, che parla di identità e storia comune, di integrazione fra attività agricole e servizi locali, di coerenza tra produzione di beni e servizi a vocazioni territoriale, il tutto rivolto a una sostenibilità in primis sociale e turistica, oltre che economica. Il convegno mira a puntare i riflettori su come politica e impresa possono condividere una pianificazione strategica di sviluppo post Covid-19.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Francesca Negri, vedrà i saluti del presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, del sindaco di Montefalco Luigi Titta; interventi di Lorenzo Zanni (professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena) che parlerà dell’importanza della pianificazione del Distretto Rurale per la promozione dei prodotti territoriali di qualità, Fabio Renzi, segretario generale di Symbola (Fondazione per le Qualità Italiane) sul tema “Distretto Rurale, un progetto per l’Appennino”, Zefferino Monini (presidente e amministratore delegato Monini Spa) che parlerà di paesaggio rurale e produzione olearia di qualità. In questo contesto, non può mancare la formazione: ecco quindi che con Nicola Modugno, direttore di SFCU (Sistemi Formativi Confindustria Umbria) e di ITS Umbria Academy si discuterà sulla sinergia scuola-impresa per il sostegno allo sviluppo del territorio, con il virtuoso esempio dell’ITS Agroalimentare. Altro tassello fondamentale è lo sviluppo sostenibile del territorio, tema che sarà eviscerato da Umberto Tonti, presidente Fondazione Cassa di Risparmio Foligno, e da Giorgio Mencaroni (presidente della Camera di Commercio di Perugia), che parlerà di coordinamento e sinergia tra pubblico e privato per il rilancio economico dei territori umbri. Non poteva mancare nemmeno il punto di vista politico per comprendere meglio come i Distretti Rurali si possono inserire nelle prospettive di sviluppo regionale, grazie all’intervento di Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria. A chiudere la tavola rotonda sarà il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con cui si tireranno le fila di un pomeriggio ricco di spunti e prospettive e si farà un salto in Europa, parlando di pianificazione strategica e visione a lungo termine della nuova programmazione comunitaria.

QUI per seguire la tavola rotonda. Diretta streaming anche sulla pagina Facebook di Confagricoltura Umbria.