A Massa Martana la cultura riparte con “Notti in Massa”

MASSA MARTANA – Notti in Massa il titolo della tre giorni che prenderà il via dal 28 al 30 agosto in piazza Umberto I a Massa Martana, con l’intento di realizzare eventi che sappiano parlare alla gente dando spazio alla danza, alla prosa, alla musica popolare e non, con nomi di alto livello.

Si inizia venerdì 28 agosto (ore 21.00) con “Performance lungo il percorso rupe”, esibizione della Movin,beat dance company; regia e coreografia di Antonella Perazzo, con Antonella Perazzo, Alessandra Scala, Mary Christine Reyes ed Ellie Quadrani. A seguire, Carlos Ernesto Moscoso Thompson e Kairos emozioni con “Musiche dal mondo”. Alle ore 22,30 in piazza Umberto I sarà la volta di “Note di Sabbia” con Marco Venturi (piano), Vincenzo Rito-Liposi (contrabbasso) e Michela Crisostomi (sabbia).

Sabato 29 agosto (ore 21.00) si terrà “La foto del carabiniere” (la storia di Salvo d’Acquisto e di mio padre) scritto, diretto e interpretato da Claudio Boccaccini.

Domenica 30 agosto (ore 21.15) arriva Francesco Montanari con il racconto delle sue esperienze legate al personaggio del “Libanese” in “Romanzo Criminale” fino al “Cacciatore” per cui ha vinto la Palma d’Oro a Cannes Series. Alle ore 22.00 “Promenade al Sud”, concerto di musica popolare con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Sossio Arciprete e Vincenzo Laudiero.