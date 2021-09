A Lugnano, tris di appuntamenti con “Fino al Tramonto” tra letteratura e musica

LUGNANO IN TEVERINA – Prosegue il programma della rassegna “Fino al tramonto”, organizzata alle Terme di Ramici da Athanor Eventi con il patrocinio del Comune di Lugnano in Teverina e dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia”, e porta in scena in questo inizio mese di settembre tre nuovi appuntamenti.

Il primo giovedì 2 settembre è con lo scrittore Antonio Fresa con “La nostra fonte (immersione nelle parole)”, una conferenza spettacolo sull’acqua, il suo valore culturale, sullo scorrere del tempo, il fluire delle parole.

Il programma prosegue venerdì 3 settembre con un appuntamento musicale: “Canzoni e ritmi al tramonto dal Sudamerica all’Italia”. Protagonista il chitarrista Emanuele Inserto, un cantautore e chitarrista romano. Fondamentale, nella sua vita artistica, l’incontro, negli anni ’90, con il chitarrista compositore Enrico Petrucci, del quale diviene prima allievo e in seguito collaboratore. Assieme a quest’ultimo, fonda nel 2009 il gruppo “Hijos del Compás”, formazione volta alla ricerca e alla diffusione dei patrimoni musicali del Sudamerica e della Penisola Iberica, nel quale è cantante, chitarrista ritmico e autore di molti testi in lingua spagnola e portoghese. Il duo, scioltosi nel febbraio del 2016, ha tenuto, durante il suo periodo di attività, centinaia di concerti in tutta Italia, spesso anche in contesti diplomatici ed accademici.

Infine il 4 settembre è la volta de “Le Umbriache: racconti e ricette umbre” con Mara Quadraccia e Cristina Caldani. Tratto dal libro scritto a quattro mani dalla stessa Mara Quadraccia e da Alida Serviziato, lo spettacolo è un viaggio nelle tradizioni culinarie dell’Umbria, tra vicende storiche, aneddoti della tradizione popolare e ricette della cucina tradizionale umbra, un divertente percorso antropologico e culinario attraverso la storia dell’Umbria.

L’associazione Athanor Eventi quest’anno ha voluto dare vita a un festival che si svolge nell’ora più seducente del giorno, ossia al tramonto dalle ore 19 alle 20, così da poter assaporare le terme nel momento più bello e romantico della giornata.

Oggi il complesso termale, nelle immediate vicinanze del fiume Tevere, è costituito da alcune piscine incorniciate da un paesaggio bucolico e suggestivo contornato da immensi terreni agricoli dai variopinti colori che solo la natura sa creare. Il luogo è di grande bellezza con la caratteristica di essere incontaminato così come la purezza delle sue acque termali che sgorgano fresche. Le terme di Ramici sono raggiungibili presso la strada provinciale 87 nel comune di Lugnano in Teverina (Tr).

Inizio spettacoli ore 19. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria al numero 327 9705115. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid. Per accedere sarà richiesto il Green Pass.

Per info sugli spettacoli consultare la pagina Facebook Terme di Ramici, i siti di www.athanoreventi.com oppure su www.turismolugnanointeverina.it