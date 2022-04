A Gubbio mascherine obbligatorie per le processioni di Pasqua

Rispetto e sobrietà

In particolare per ciò che concerne la Processione del Cristo Morto è fatto obbligo di indossare le mascherine all’aperto per i membri della Confraternita di Santa Croce, per gli organizzatori e i fedeli, “al fine di prevenire una ulteriore evoluzione negativa dello scenario epidemico locale”. Il Comune invita la cittadinanza “a seguire con rispetto e sobrietà il passaggio della Processione”, e richiama le attività commerciali lungo il percorso “a mantenere un atteggiamento di contegno, evitando la musica e tutte quelle attività che non siano compatibili con l’evento religioso”.