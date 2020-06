A Gepafin sbarramento forzista: Campagna resta presidente

PERUGIA – Forza Italia vince la partita su Gepafin. Triangolazione tra il deputato Nevi, il sindaco di Perugia Romizi e l’assessore Morroni e Carmelo Campagna, già presidente dell’Ordine dei commercialisti, membro del collegio sindacale di Umbria mobilità esta a fare il presidente della stessa società finanziaria con capitale misto pubblico-privato di cui la Regione detiene il 56%. La presidente Tesei acconsente. Dentro Patrizia Angeli (quota Lega, già candidata alle ultime regionali) e di Aldolfo Cardarelli. Perde la partita l’assessore Fioroni che per quel posto voleva Luca Silla, il manager di Simest (società del gruppo Cassa depositi e prestiti). A breve a Palazzo Donini si devono aprire anche i dossier per la presidenza di Sviluppumbria ma soprattutto per la nomina dei vertici della sanità umbra. E anche qui torna l’interrogativo: si cambia tutto o si va in sostanziale continuità? Partite da seguire. La presidente Tesei alla prova.