A Foligno il teatro ragazzi adesso cammina “In punta di piedi”

FOLIGNO – In punta di piedi è il nome del nuovo progetto rivolto all’infanzia ideato dallo Spazio Zut di Foligno, che sta caratterizzando la stagione 2019-2020: spettacoli e laboratori artistici e creativi per bambini, ragazzi e famiglie, con un cartellone che mette insieme quindi in un unico programma tutte le attività per bambini proposte dallo Zut. Un programma di eventi iniziati ad ottobre 2019, con termine a marzo 2020, che prevede laboratori per bambini e bambine sulle principali arti (cinema, teatro, arte, letteratura, musica) nonché spettacoli divertenti e suggestivi per tutta la famiglia. Il proponimento si realizza con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che mette in rete le realtà del territorio che si occupano di attività e progetti per l’infanzia. I laboratori sono condotti dalle guide dello Zut e da professionisti esterni che operano in questo ambito. Dopo le due anteprime che si sono tenute in occasione di FolignoLibri e il primo laboratorio del 24 novembre scorso (Piccola compagnia dei Balocchi), ora in programma un doppio appuntamento: sabato 28 dicembre lo spettacolo ‘Kalinka’, inserito all’interno stagione di teatro contemporaneo ‘Re: act’ che giunge così al suo terzo appuntamento, e domenica 29 dicembre il laboratorio di circo ‘Animaletti acrobati di Bosco e Città’.

Sabato 28 dicembre (visto il sold out dello spettacolo delle 18.15 sarà in replica anche alle 21.15) andrà in scena, all’interno della rassegna di teatro contemporaneo ‘Re: act’, Kalinka della Compagnia Nando e Maila. Uno spettacolo teatrale per grandi e piccini, dai 4 anni in su, che attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In KALINKA la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso il linguaggio del Circo Contemporaneo.

Domenica 29 dicembre con Animaletti acrobati di Bosco e Città toccherà al Laboratorio Circo a cura di Associazione Circo Corsaro / Maria Teresa Cesaroni. Adatto a bambini e bambine dai 4 ai 13 anni (due gruppi con massimo 15 partecipanti: 4 – 8 anni dalle ore 11 alle ore 12; 9 – 13 anni dalle ore 15 alle ore 16.30). In questo laboratorio di Circo e Acrobatica aerea per giovani esploratori e giovani esploratrici, bambini e bambine e ragazzi e ragazze avranno la possibilità di sperimentare alcune tra le discipline più affascinanti del circo contemporaneo, giocheranno in particolare ad arrampicarsi su Tessuti e Trapezi, ma seguendo il tema dell’esplorazione di bosco e città si giocherà anche a rotolare, saltare, girare, oscillare abbracciando elementi di acrobatica e pre-acrobatica, approcciandosi anche al lancio e alla manipolazione di oggetti di giocoleria. Il laboratorio di Circo è un’esperienza innovativa e molto coinvolgente che abbraccia varie sfere della vita umana come quella motoria, artistica ed emotiva-creativa.

Informazioni e prenotazioni: 389 0231912 – spaziozut.organizzazione@gmail.com