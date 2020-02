A Corciano il Pd elegge Gabrielli segretario: “Serve un partito che dialoghi e non si chiuda”

CORCIANO – “Ripartire dal Pd per ricostruire un partito organizzato, radicato e che sta in mezzo alla gente». Le parole sono di Stefano Gabrielli, eletto sabato nuovo segretario del Pd di Corciano. Sui 75 dem aventi diritto al voto ne sono andati alle urne 50, e di questi in 46 hanno optato per Gabrielli (tre le schede bianche e una nulla ndr). “Un risultato quasi unanime – dice il Pd di Corciano in una nota – frutto di un lavoro durato mesi, che ha portato a un documento programmatico unitario e a un candidato che ha saputo metter insieme un partito che stava attraversando una fase molto delicata”. Al congresso, che si è tenuto a Migiana, hanno partecipato anche altre forze politiche del territorio.