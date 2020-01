A Corciano e Tuoro in scena il “tangoteatro” dei Los Guardiola

CORCIANO – Arrivano sul palco del Teatro della Filarmonica di Corciano giovedì 23 gennaio e al Teatro dell’Accademia di Tuoro sul Trasimeno il giorno seguente, Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori, artisticamente conosciuti come Los Guardiola, con La Commedia del Tango per proiettare il pubblico nel fantastico mondo del loro “tangoteatro”, dove convivono tragedia, commedia, poesia e humor.

Attraverso elementi provenienti dalle arti della danza, della pantomima francese e del Tango argentino, gli interpreti sommergono il pubblico in atmosfere tragicomiche piene di poesia. Come in un magico carosello, fanno sfilare i differenti volti dell’anima del tango, personaggi dell’eterna commedia con i loro amori, vizi e virtù.

Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori sono una delle coppie più amate ed originali: i loro spettacoli hanno percorso i teatri ed i festival di tutto il mondo. Nel 2004 a Buenos Aires, per il loro lavoro come ballerini di tango, hanno ricevuto il diploma d’onore “Nueva Generación”. Per la caratteristica ed originale utilizzazione del tango nel teatro, nel 2011 fanno parte dell’VIII Holstebro Festuge organizzato dall’Odin Teatret e diretto da Eugenio Barba. Nel 2016 l’Accademia Nazionale del Tango della Repubblica Argentina gli ha conferito il patrocinio come “Artisti di tango che diffondono la cultura tanghera”.

Prenotazioni Botteghino Telefonico Regionale 075 57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20