A Città della Pieve tutto pronto per il Campionato Italiano Pony e Under14

CITTA’ DELLA PIEVE – Città della Pieve pronta ad accogliere le gare del Campionato Italiano Pony e Under14 che prenderanno il via il prossimo 26 ed il 27 giugno al campo sportivo di Ponticelli grazie alla sinergia fra il Comune di Città della Pieve, in particolare il Sindaco Fausto Risini, e il Centro Ippico il Cavicchione di Città della Pieve. La manifestazione, Organizzata dall’Associazione Equestre WILD HORSE, forte del sostegno e del supporto di tanti volontari ed amici, conta più di 100 cavalli iscritti con adesioni provenienti da ben 8 regioni Italiane: Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta , Veneto e ovviamente, Umbria.

La gare si correranno su anelli prevalentemente pianeggianti, sviluppati lungo argini di fiume, strade bianche e carraie. Nella giornata di sabato, a termine delle gare (ore 17.30 circa), il suggestivo centro storico medievale della città ospiterà la cerimonia di Premiazione del Campionato Italiano Pony alla presenza del Sindaco di Città della Pieve e della presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi. Previste invece al Campo Sportivo di Ponticelli le premiazioni del Campionato Italiano Under 14. Madrina della Manifestazione Costanza Laliscia, Medaglia d’Argento al Valore Atletico, Campionessa Europea di Endurance 2019, Ambasciatrice Internazionale dell’Endurance in carica, sette volte Campionessa Italiana, vincitrice di numerose gare internazionali e per due volte del massimo titolo mondiale per i ranghi giovanili, il FEI Young Riders World Endurance Ranking (2016 e 2019).

