25giorniper: parte dall’Umbria la campagna social per un Natale nel segno del bene

PERUGIA – Al via oggi, mercoledì 1 dicembre, la quinta edizione della social challenge #25giorniper. Venticinque giorni, il tempo che ci separa da Natale, per generare un’ondata di bene grazie alla quinta edizione della sfida social pensata, ideata e realizzata dalla psicoterapeuta e formatrice perugina Roberta Carta, che conta già 3.700 iscritti in tutta Italia.

Una newsletter quotidiana Un ‘calendario dell’Avvento’ virtuale che aiuta i partecipanti a “concludere l’anno cercando di non sprecare neanche un attimo di vita – spiega la dottoressa Carta – e arrivare al giorno di Natale con la speranza di aver compiuto gesti di bene, per sé stessi ma anche per altri”. Si è ancora in tempo per iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito www.vitapiena.it, ricevendo così un’email giornaliera con la sfida quotidiana.

La challenge

Una challenge diversa ogni giorno Piccole sfide quotidiane, lanciate attraverso un’email giornaliera, con un messaggio motivazionale, che guidano i partecipanti in un percorso verso la scoperta di una ‘Vita Piena’; un allenamento alla ricerca della felicità raccontato e condiviso attraverso i social – Facebook e Instagram – con l’utilizzo dell’hashtag #25giorniper. Primo tema del 2021 è ‘Fai luce’. La sfida è scegliere un’azione che porti luce nella giornata di qualcuno che sta lavorando.

Un utilizzo positivo dei social attraverso i quali dare ispirazioni, strategie, challenges, per vivere al meglio: #25giorniper è uno strumento che, a piccoli passi quotidiani, può migliorare la vita anche attraverso il gioco, il divertimento e il gusto della sfida che quest’anno sarà accompagnata anche da uno strumento più tradizionale.

L’idea regalo

L’idea regalo per Natale La novità per il 2021 è, infatti, il quaderno di #25giorniper, un diario cartaceo attraverso il quale seguire le prove e appuntare pensieri e risonanze della giornata. Un’alternativa più classica, per gli amanti della scrittura, che si affianca e integra la social challenge attraverso la modalità telematica. Una valida idea regalo per Natale e un diario personale con esercizi che potranno essere utili anche nei giorni successivi al 25 dicembre.

Una sfida, prima di tutto con sé stessi, che permette di generare bene e non sprecare il tempo di attesa prima del Natale in modo che, ogni giorno, ci si possa avvicinare alla felicità e portare qualcosa di buono nel mondo.