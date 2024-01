Care lettrici, cari lettori, questo messaggio è l’ultima cosa che vedrete sulla nostra pagina ufficiale. Senza girarci troppo attorno: La Notizia Quotidiana chiude. Lo farà nelle prossime ore, in silenzio, in punta di piedi, come ha iniziato la sua avventura, quasi otto anni fa (era il 2016). Resterà attiva questa pagina, ancora per un po’, così come resterà attivo il canale YouTube, a parziale testimonianza del nostro lavoro di questi anni e per recuperare parte del nostro materiale.

La Notizia Quotidiana chiude- ci teniamo a dirlo – per scelta della redazione e senza lasciare nessun debito. Quando è nato, questo giornale era la forma di riscatto per un gruppo di giornalisti tutti reduci dalla stessa testata che avevano chiuso anzitempo e male la loro precedenza esperienza. Col tempo, La Notizia Quotidiana si è trasformata in un bellissimo punto di riferimento per l’Umbria e l’incoraggiamento che abbiamo ricevuto quotidianamente è stato per noi uno stimolo per andare avanti.

Nel frattempo però le nostre vite professionali hanno continuato a girare e così siamo arrivati ad un punto di non ritorno. La nostra missione è sempre stata quella di informarvi con puntualità ed imparzialità sulle cose dell’Umbria, sempre in tempo reale. Realizzato che questo non è più possibile, abbiamo deciso di fermarci.

Abbiamo preferito questa scelta a quella di vendere il marchio ed il sito: La Notizia Quotidiana è vissuta senza un padrone se non noi giornalisti stessi che l’abbiamo fatta crescere e diventare grande. Era giusto che così terminasse.

Usciamo di scena dunque. Ma lo facciamo a modo nostro: sommessamente, chiudendo la porta senza fare rumore.