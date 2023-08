Dal dischetto il Perugia vince il memorial Mancini contro il Gubbio

GUBBIO-PERUGIA 3-4 d.c.r. (0-0)

GUBBIO (3-5-2): Vettorel, Mercadante (1′ st Bulevardi) , Mercati (1′ st Tozzuolo), Casolari (19′ st Bontà), Di Massimo, Rosaia, Udoh (1′ st Portanova), Signorini, Morelli (1′ st Semeraro), DiMarco (1′ st Vazquez), Pirrello (1′ st Frey). A disp.: Stacchiotti (GK), Cuccarini. All. Braglia

PERUGIA (4-3-3): Furlan (1′ st Abibi), Iannoni (32′ st Sadetinov), Angella, Matos, Seghetti (18′ st Ebnoutalib), Bartolomei (18′ st Kouan), Bozzolan (18′ st Cancellieri), Lisi (18′ st Di Serio), Santoro (18′ st Giunti), Mezzoni (18′ st Lickunas), Vulikic. A disp.: Moro (GK), Sadetinov, Cicioni, Viti. All. Baldini F.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (Cravotta di Città di Castello e Bianchini di Perugia)

NOTE: ammoniti Bartolomei, Portanova. Gara interrotta nel primo tempo per ben due volte per problema all’impianto di illuminazione.

GUBBIO – Il Perugia fa suo il Memorial “Mario Mancini”. Dopo un tempo regolamentare finito a reti inviolate, gli uomini di mister Baldini conquistano il torneo sconfiggendo 3-4 ai calci di rigore i padroni di casa del Gubbio. Partita a lunghi tratti avara di emozioni. Ci si ricorderà di più dei due blackout all’impianto di illuminazione del “Barbetti” sopraggiunti nel corso del primo tempo che delle azioni salienti (pochissime) del match.

Primo tempo Al 2′ Furlan respinge un agguato di Udoh. Al 15′ la difesa del Gubbio scaccia un tentativo di Santoro. Al 32′ Matos va al tiro e dopo una serie di rimpalli la sfera finisce sul fondo. Al 36′ arriva l’impensabile. L’impianto di illuminazione del “Barbetti” si spegne improvvisamente e la gara viene sospesa per dieci minuti abbondanti. Sette giri di lancette e il blackout concede il bis e il buio torna a farla da padrone sul rettangolo verde. Un quart’ora di tentativi e il direttore di gara – anche se mancano due minuti all’intervallo – manda le formazioni negli spogliatoi.

Secondo tempo Al 6′ Pozzolan interviene provvidenzialmente su Rosaia in fase di conclusione. All’8′ bel fraseggio tra Seghetti e Lisi con Bulevardi che stoppa tutto. Al 14′ Seghetti tenta la via del gol ma l’estremo eugubino respinge. Al 20′ Giunti si invola verso la porta avversaria ma sbaglia al momento decisivo. Al 30′ Bontà incorna, la sfera va out. Al 47′ arriva il triplice fischio e si va ai tiri dal dischetto.

Rigori Bulevardi azzecca il primo per i lupi. Di Serio impatta. Abibi para Vettorel. Vulikic non azzecca. Portanova va in rete. Cancellieri centra il bersaglio. Il portiere biancorosso cattura Rosaia. Motos porta avanti il Grifo. Vazquez accorcia le distanze. Giunti è perfetto. Finisce 3-4 dopo i calci di rigore e il Perugia fa suo il Memorial “Mancini”.

Mercato Chi arriva e chi parte. Lisi resta in biancorosso fino al 2026. Nella giornata di sabato è arrivato l’annuncio del club. Ufficiale anche l’ingaggio del giovane Seghetti, prodotto del vivaio del Grifo. Con la valigia in mano ci sarebbe Gregorio Luperini, pronto ad accasarsi alla Ternana. Mancano solo i dettagli. Prevista la firma lunedì.