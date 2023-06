Perugia, all’esame per la patente con cellulare e auricolare: denunciato

PERUGIA – All’esame per la patente di guida ha portato con sé un cellulare e un auricolare, nascosti sotto la maglietta, presumibilmente per comunicare con un complice all’esterno. Per questo un 24enne di nazionalità albanese è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato di Perugia. Venerdì mattina gli agenti sono intervenuti nell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile dopo che il personale di vigilanza aveva segnalato una persona sospetta durante lo svolgimento degli esami teorici per la patente. I poliziotti hanno individuato il 24enne che aveva fatto ‘suonare’ il metal detector durante i controlli.

Perquisito

Perquisito, è stato trovato in possesso di un cellulare e di un auricolare nascosti sotto la maglia. Il dispositivo avrebbe potuto consentire al giovane di comunicare con un complice all’esterno della struttura, per avere le risposte esatte ai quiz. Dalle ulteriori verifiche sulla scheda dell’esame, è emerso che il 24enne aveva superato la prova scritta per il conseguimento della patente di categoria ‘C’. Accompagnato in questura per gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato denunciato per tentata truffa. Il telefono e l’auricolare utilizzati sono stati, invece, sottoposti a sequestro.