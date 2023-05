Bandecchi alla prima uscita da sindaco: “Non servono supereroi”. E abbraccia Latini

TERNI – Stefano Bandecchi si è insediato mercoledi mattina a Palazzo Spada come sindaco di Terni. Nell’ufficio del sindaco uscente Latini ha firmato l’atto di notifica con la proclamazione da parte dell’ufficio elettorale centrale. Fra i primi atti, a Palazzo Spada, un abbraccio al sindaco uscente Leonardo Latini: “Lo ho conosciuto come sindaco e per me sarà sempre il sindaco. Latini è stato un uomo delle istituzioni anche in questa difficile campagna elettorale. Latini è stato silenzioso e onesto. Latini sarà di aiuto a questa amministrazione da professionista come consulente”. E poi: “Qui si insedia Alternativa popolare. Qui non servono supereroi: per i conti non serve Batman”

Le prime parole da sindaco

“Dobbiamo far diventare fatti le nostre parole che abbiamo speso durante la campagna elettorale. Dovremo essere seri e consapevoli che i passaggi saranno difficili e complessi. A noi spetta l’onere e l’onore di dare ai ternani ciò che gli abbiamo promesso e ciò che loro ci hanno chiesto. Credo che sarà un percorso affascinante. Terni diventerà un vero e proprio laboratorio di un’Italia giusta, di un’Italia bella. Ed è molto interessante – ha sottolineato – che tutto questo nasca in una città dell’innovazione, che a suo tempo ha inventato la plastica e dove si è accesa la prima lampadina in Italia. Una città che ha dato molto al nostro Paese e che continuerà a dare molto attraverso un’azione politica giusta, equilibrata, un’azione politica di dialogo, ma un’azione politica fattiva, durante la quale le cose si potranno vedere giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Dovremo mantenere – ha concluso – la stessa unità, lo steso atteggiamento di servizio nei confronti di chi ci ha eletto e di chi ha avuto dubbi e neanche si è presentato alle urne e convincere queste persone che la politica se non la vai a trovare te, viene a trovarti. La nostra sarà comunque una politica giusta che porterà benessere all’intera città”.

Le parole di Latini

In un breve intervento anche il sindaco uscente Latini, augurando al sindaco Bandecchi buon lavoro ha dato la propria disponibilità a confrontarsi con il nuovo sindaco per trasmettergli tutte le informazioni necessarie a garantire la continuità degli atti amministrativi in itinere e su tutte le questioni aperte, “nell’interesse della comunità cittadina”.